Власти Москвы сообщили, что 99% пассажиров метро носят маски

Маски и перчатки продолжают проверять у пассажиров Московского транспорта, и как рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов, 99% пассажиров заходят в метро в масках.

«99% пассажиров носят маски в метро, ещё около 70% - перчатки. Мы будем и дальше проверять наличие средств защиты у пассажиров Московского транспорта. - Несмотря на снятие ряда ограничений в начале года, это все ещё важнейшая рекомендация врачей, поэтому и маски, и перчатки нужно продолжать носить», - заявил Султанов.

По словам руководителя ГКУ «Организатор перевозок», в течение недели контролёры успевают проверить до 100% станций метро и маршрутов наземного городского транспорта.

«Около 1,8 тыс. сотрудников московского транспорта ежедневно информируют пассажиров о необходимости носить маски и перчатки, а также контролируют соблюдение требований. За одну неделю мы охватваем до 100% станций метро и маршрутов наземного городского транспорта», - уточнил Султанов.