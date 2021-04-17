В Свердловской области с рельсов сошли два вагона

В Свердловской области на подъездных путях предприятия два вагона с лесом сошли с рельсов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«В 18:50 местного времени в районе станции «Филькино» Свердловской железной дороги, на подъездных путях, принадлежащих ООО «Уралтранслес», произошел сход четырех колесных пар двух вагонов, груженных лесом», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал. Специалисты выясняют детали случившегося. Транспортная прокуратура проведет проверку, чтобы выяснить, соблюдались ли требования законодательства.

Ранее на железнодорожной станции Выборг - Товарный в Ленинградской области произошел разлив мазута. Согласно представленным данным, прокуратурой инициирована проверка. Там уточнили, что инцидент произошел в пятницу, 9 апреля. На месте начали работу представители МЧС России, которые занимались ликвидацией последствий.