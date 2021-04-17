Украинского дипломата Сосонюка задержали за получение закрытой информации

ФСБ задержала в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Он подозревается в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По официальным данным, арест был осуществлен во время встречи с российским гражданином в пятницу, 16 апреля. Как отметили в ведомстве, подобная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника. Помимо того, в действиях подозреваемого может быть враждебный характер по отношению к России.

В отношении дипломата Сосонюка примут меры по нормам международного права, уточнили в ФСБ.

Ранее заместителя главы департамента экономической политики Леонида Кострому арестовали по делу о крупной взятке. Он будет находиться под арестом до 14 июня, главу ведомства обвинили в получении взятки в особо крупном размере. До этого Кострома работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, консультируя федеральные и региональные органы власти.