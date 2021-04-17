Жители Миннесоты протестуют шестой день подряд после убийства афроамериканца Райта
Жители Миннесоты шестой день подряд выходят на уличные протесты на фоне гибели афроамериканца Данте Райта при попытке его задержания полицейскими. Об этом сообщает телеканал KARE.
Отмечается, что в пятницу вечером, 16 апреля, к полицейскому участку города Бруклин-Сентер пришли около 500 человек. Из-за происходящего власти города вновь ввели комендантский час в ночь с пятницы на субботу, 17 апреля.
Протестующие не захотели внимать призывам правоохранителей разойтись по домам, кто-то кидал различные предметы в сотрудников полиции, другие пытались ослепить их лазерными указками или перейти через заграждения.
Полицейским пришлось провести задержания. Во время обысков они нашли у протестующих бейсбольные биты, самодельные щиты, шарики с краской.
Ранее сообщалось, что экс-сотрудницу полиции Ким Поттер, которая застрелила афроамериканца Данте Райта в американском городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота, освободили из-под стражи под залог.
11 апреля автомобиль 20-летнего Данте Райта был остановлен полицейскими из-за нарушения правил дорожного движения. Водитель отказался подчиняться требованиям правоохранителей, которые хотели его задержать, и сел обратно в свой автомобиль, после чего одна из сотрудниц полиции выстрелила в Райта. Его машина проехала несколько улиц и столкнулась с другим автомобилем, за рулем которого была женщина, ее госпитализировали.