В Москве в субботу ожидается до +19°С

В Москве в субботу, 17 апреля, синоптики обещают до +19°С. В столице будет переменная облачность, ожидается гроза, гласят данные Гидрометцентра.

Согласно информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +17...+19°С. Ожидается северо-восточный, восточный ветер со скоростью 6-11 м/c с порывами до 17 м/с.

Вечером столбики термометров будут показывать +5...+7°С. Будет дуть северо-восточный ветер 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 752 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.