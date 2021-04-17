В Москве к выходным пропадет летняя погода

В Москве уже в выходные закончится летняя погода, к 20 апреля температура опустится до 10 градусов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Летняя пора в апреле завершается. Еще в среду лето было в разгаре, температура соответствовала третьей декаде июня, но постепенно погода будет возвращаться к своим климатическим значениям, апрельским. В выходные погода еще теплая, но покажется, что ух как сильно похолодало — в субботу днем максимальные значения будут 17-19 градусов, в воскресенье уже — 13-15 градусов», — говорится в сообщении.

По словам Вильфанда, позднее ночная температура упадет до 1-6 градусов, возможны легкие заморозки.

Вместе с похолоданием ожидаются небольшие осадки, отметил Вильфанд.

«Переменная облачность — солнышко будет проглядывать, но все-таки уже будет местами и кратковременный дождь», — сообщил он.