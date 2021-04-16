Мосгорсуд опроверг сбор денег с сотрудников на форму с погонами

Мосгорсуд опроверг сбор денег с сотрудников на форму. Ранее об этом сообщал телеграм-канал Mash. Как объяснили «Газете.Ru» в пресс-службе Мосгорсуда, форма закупается полностью за счет работодателя.

«В настоящее время сотрудники аппарата получают форменное обмундирование, оплачиваемое работодателем. Погоны в форме используются для определения классного чина государственного гражданского служащего, кем являются сотрудники аппарата, согласно Таблице соотношения классных чинов федеральной государственной гражданской службы, воинских и специальных званий, классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников (Приложение к Указу Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года №113)», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее, как стало известно Mash, в Южном окружном военном суде работникам выделили на закупку формы по три тысячи рублей. При этом, отмечается в сообщении, такой комплект стоит в несколько раз дороже. По данным телеграм-канала, сотрудников попросили добавить недостающую сумму.