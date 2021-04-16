Оператора ФБК* Зеленского приговорили к двум годам тюрьмы

Тушинский суд Москвы приговорил оператора ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Павла Зеленского к двум годам лишения свободы за призывы к экстремизму в интернете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Зеленский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет)», — сказали в суде.

Зеленский будет отбывать наказание в колонии общего режима, также теперь он лишен права заниматься деятельностью по администрированию сайтов, в том числе в Интернете.

Обвиняемый свою вину не признавал. Как следует из материалов, причиной уголовного дела стали комментарии оператора в социальных сетях под сообщениями о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Ранее Верховный суд решил не изменять постановление о взыскании 88 млн руб. с Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией* и юриста фонда* Любови Соболь по иску ООО «Московский школьник».