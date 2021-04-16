В Москве прошла церемония награждения победителей конкурса «Ты в игре»

Детская следж-хоккейная лига, беговой трекер с интерактивным питомцем «Run With Zippy» и многодневный ультра-трейл «Crimea X Run» вошли в тройку лучших спортивных проектов России. Церемония награждения победителей первого всероссийского конкурса «Ты в игре» прошла в пространстве «Mercury Space» в Москве 15 апреля 2021 года. Конкурс организован АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

По итогам публичных защит топ-10 проектов экспертный совет признал победителем «Детскую следж-хоккейную лигу» (Москва). Анастасия и Игорь Барадачевы получили 1 миллион рублей развитие своего проекта. Лига была создана в 2016 году, и на сегодняшний день включает 30 команд из 25 регионов страны - 25 команд по следж-хоккею, 4 команды по хоккею для незрячих и 2 команды по специальному хоккею для детей с особенностями развития интеллекта. Для популяризации адаптивного хоккея и запуска новых команд в регионах лига проводит открытые тренировки, конкурс грантов на создание команд, обучение тренеров и координаторов.

Второе место занял проект из Якутска Run with Zippy. Его авторы Петр Лукачевский, Марина Максимова и Егор Мандаров создали необычное мобильное приложение: беговой трекер с интерактивным питомцем, который работает по принципу «тамагочи». Приложение подстраивается под индивидуальные особенности человека и помогает сделать занятия спортом привычкой.

Третьим призером конкурса стал проект Сrimea X Run. Иван Петров, Артем Ростовцев, Яков Френклах и Илья Цыганков организуют длинные забеги по живописному побережью Черного моря. В 2021 году главным событием Сrimea X Run станет пятидневный трейл для самых опытных марафонцев. Участники каждый день стартуют и финишируют в новом месте и за пять дней пробегают линейную дистанцию длиной порядка 170 км.

Глава Минспорта отметил, что задача государства – сделать так, чтобы спорт не был каким-то обязательным, но стал доступным каждому.

«Для нас одним из национальных приоритетов является развитие массового спорта - развитие новых направлений спортивной деятельности, молодежного, спорта для пожилых людей, потому что самое главное, чтобы эти люди были здоровы. Вернее, чтобы это еще раз показало, что люди, которые двигаются, для которых спорт - это норма, которая составляет основу человеческой жизни, они лучше переносят психологические нагрузки и преодолевают борьбу с вирусом», - сказал Олег Матыцин.