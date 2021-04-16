В Белоруссии введут уголовную ответственность за распространение личной информации

В Белоруссии будет введена уголовная ответственность за умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия. Депутаты в пятницу, 16 апреля, провели заседание пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента), на котором приняли в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», передает агентство «БелТА».

Как рассказал глава Минюста республики Олег Слижевский, «с учетом складывающейся общественно-политической ситуации» данным проектом закона предлагается ввести «уголовную ответственность за ряд противоправных деяний».

Так, документом предусматривается «введение уголовной ответственности за умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия», которое повлекло за собой «причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, совершенные в том числе в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга».

Согласно проекту, уголовная ответственность также может грозить владельцам интернет-ресурсов, незарегистрированных как СМИ, в случае повторного в течение года распространения запрещенной информации после привлечения к административной ответственности за это же нарушение. Кроме того, уголовная ответственность может наступать за участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности, неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий на протяжении года после привлечения к административной ответственности.

Также поправки предполагают ужесточение ответственности за клевету, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Еще документ усиляет ответственность за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел или иным лицам при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, насилие либо угрозу его применения в отношении силовиков, надругательство над государственными символами.

Ранее генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что законодательство республики будет «переработано» с учетом происходящего в стране.