Четырех котят нашли на месте пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге

Четырех новорожденных котят обнаружили на месте пожара в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на волонтера Галину Никитину.

По ее словам, животных нашли на второй день пожара, 13 апреля. Мама котят погибла.

«Котята были слабые, они надышались дыма. Сейчас они в ветклинике», — рассказала Никитина.

Волонтер также сообщила, что в сгоревшем здании находился приют для животных «Пушистые лапки», в котором обитали 23 кошки. К настоящему времени удалось спасти 11 животных, остальные разбежались во время пожара, их пока не нашли.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» 1861 года постройки начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

Во время тушения погибли двое пожарных, еще двое пострадали, возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фабрики и его заместителя.

Накануне арендаторы «Невской мануфактуры» рассказали, что часто обращались к владельцу из-за опасности пожара.