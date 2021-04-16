Эксперт высказался о фильме митрополита Тихона про февральскую революцию
Фильм митрополита Тихона «Гибель Империи. Российский Урок» важен историческими параллелями, считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.
«Российская революция 1917 года и ее причины заставляют вспомнить недавние «цветные революции». Они очень похожи. Одной из главных причин русской революции стали элиты, очарованные пустыми лозунгами и желанием дружить в западными «союзниками» против действующей власти. Их легковерие и предательство запустило необратимые последствия.
Второй причиной стала успешная информационная война, когда слухи и сплетни постоянно будоражили общество. Такими слухами был переполнен 1917 год, и эта информационная кампания столетней давности похожа на современные кибервойны. Фильм наглядно показывает, что империя погибла по этим причинам.
С помощью умело подготовленного общественного мнения и советчиков со стороны был вбит клин в отношения общества и власти и спровоцирован всплеск тирании и репрессий. От бездуховности общество легко шагнуло к беспределу. Этот урок нельзя забывать и о нем надо рассказывать именно так: доходчиво и открыто», — убежден Александр Школьник.