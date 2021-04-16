Открывший стрельбу по объектам FedEx в Индианаполисе покончил с собой

Человек, который открыл стрельбу по объектам логистической компании FedEx в американском штате Индианаполис, по предварительной информации, покончил с собой. Об этом сообщил телеканал WRTV со ссылкой на полицию.

По словам офицера полиции Джины Кук, у нескольких пострадавших в результате инцидента были зафиксированы огнестрельные ранения. Информации о степени тяжести вреда их здоровью не приводится.

«Подозреваемый скончался от самоубийства. Остальные были доставлены в местные больницы», — сообщила Кук.

Правоохранители также отметили, что любые заинтересованные члены семьи для получения дополнительных сведений могут прийти в отель Hilton Inn Express рядом с аэропортом Индианаполиса, возле которого расположен объект FedEx.

Ранее сообщалось, что неизвестные в четверг вечером, 15 апреля, открыли стрельбу по объектам FedEx в штате Индианаполис в США. В результате происшествия пострадали несколько человек.