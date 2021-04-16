В России хотят дважды тестировать на COVID-19 прибывших из Турции и Танзании

Роспотребнадзор предлагает дважды тестировать на коронавирус россиян, возвращающихся из Турции и Танзании. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

«Гражданам Российской Федерации, прибывающим до 1 мая 2021 года из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации <...> пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда», – указано в документе.

В соответствии с проектом, россияне должны будут предоставлять информацию о результате теста через единый портал государственных услуг. Исключение предусмотрено для членов экипажей самолетов, осуществляющих перевозку туристов, они от повторного теста освобождаются.

В настоящее время в отношении текста проекта проводятся общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза.

Ранее Ропотребнадзор сообщил, что с 15 апреля, все россияне, возвратившиеся в страну любым видом транспорта, в течение трех дней обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус.