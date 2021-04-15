В Турции за сутки от коронавируса скончалось рекордное число человек

В Турции за сутки от коронавируса скончались 297 пациентов, что стало очередным рекордом с начала пандемии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава.

Суточный прирост по заболеваемости вновь превысил 60 тысяч.

«Сегодня выявлено 61 400 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2 845 больных. Умерли 297 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, с начала пандемии заразились 4 086 957 человек, из которых скончался 35 031. В настоящий момент в тяжелом состоянии находятся больше трех тысяч больных.

Ранее страна продлила требование об анализе на COVID для туристов до конца мая. Данное правило было введено в Турции 30 декабря 2020 года и действовало до 15 апреля. Требование относится ко всем посещающим страну лицам старше шести лет.

Кроме того в Турции были введены карантинные ограничения. Людям старше 65 лет и моложе 18 нельзя пользоваться общественным транспортом. Закрываются все спортивные и развлекательные центры. Школы снова переходят на удаленный режим обучения. Очно будут проводится только подготовительные занятия к экзаменам.