Россияне смогут посещать Абхазию без теста на COVID-19

В пресс-службе кабинета министров республики Абхазии рассказали, что туристы из России могут посещать республику без теста на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации пресс-службы, главным государственным санитарным врачом России было подписано постановление от 9 апреля 2021 года «О внесении изменений в постановление «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

В документе прописаны изменения режима пересечения границы для граждан РФ, въезжающих из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики.

Согласно постановлению, новые правила не касаются российских граждан, которые пересекают российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. Также россияне освобождаются от сдачи теста на коронавирус.

Однако для граждан Абхазии на сегодняшний день продолжает действовать распоряжение правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не регламентирует въезд в РФ.

Ранее власти Черногории приняли решение о продлении безвизового режима для граждан России до октября 2021 года.