СК раскрыл нападение на ученого, совершенное 19 лет назад

Сотрудники уголовного розыска совместно со следователями СК раскрыли преступление, произошедшее 19 лет назад, — нападение на декана исторического факультета МГУ Сергея Карпова. Об этом сообщает сайт mk.ru.

19 марта 2002 года Карпова жестоко избили и ограбили в подъезде его дома на юго-западе Москвы. Пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой был госпитализирован. По горячим следам раскрыть дело не удалось.

В то время в полиции главной версией было то, что он стал очередной жертвой банды, которая целенаправленно истребляла российских ученых. С 2002 по 2003 год в Москве было совершено четыре аналогичных преступления, в этом же округе.

На сегодняшний день по подозрению в нападении были задержаны два брата в возрасте 45 и 47 лет. По предварительной версии следствия, преступление было совершено с целью ограбления. Злоумышленники украли у декана мобильный телефон и портфель. Отмечается, что еще один подозреваемый в данном деле находится в розыске.

Известно, что один из братьев работал в обувной фирме. Оба ранее судимы за аналогичные преступления. Следствие будет проверять их на причастность к другим разбойным нападениям.

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