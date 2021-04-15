В Заринске ОМОН с болгаркой по ошибке ворвался в квартиру к женщине с детьми

В городе Заринске ОМОН по ошибке ворвался в квартиру женщины с детьми, сообщает издание «Наш город Заринск» в Instagram.

Как пишет СМИ, в квартиру позвонили 14 апреля около 7 часов утра. Потерпевшая Светлана рассказала, что люди за дверью представились сотрудниками полиции и заявили, что будут проводить обыск. Затем сотрудники стали стучать кулаками в дверь, дополняет издание. Вместе с женщиной в квартире находились шестнадцатилетний сын и девятилетняя дочь.

Светлана позвонила в полицию. Пока силовики ехали на вызов, пришедшие с обыском успели срезать дверь болгаркой и ворвались в квартиру.

Издание уточняет, что у сотрудников ОМОН был ордер на обыск у другой женщины, которая переехала из этой квартиры семь лет назад. Узнав об ошибке, они ушли, оставив жителей квартиры без двери.

СМИ дополняет, что полицейские, приехавшие по вызову, составили протокол осмотра и пообещали женщине компенсировать расходы на установку новой двери.