Освобожден похищенный в Гвинейском заливе экипаж судна, на котором был россиянин

Освобождены 15 моряков, которых похитили пираты с корабля Davide B нидерландской компании De Poli Shipmanagement в марте текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании Кора Радингса.

Известно, что среди экипажа был гражданин России.

По словам Радингса, все моря в настоящее время находятся в безопасности. Их состояние здоровья оценивается как хорошее, они проходят медицинские осмотры и репатриируются в свои страны.

11 марта пираты напали на судно Davide B, которое находилось примерно в 210 морских милях к югу от города Котону (Бенин). В результате инцидента были похищены 15 членов экипажа, еще шесть человек остались на корабле. Davide B сопроводили к безопасной якорной стоянке в соседнем порту в Гвинейском заливе. В дальнейшем в посольстве России в Нигерии сообщили, что при нападении на судно в Гвинейском заливе похищен российский гражданин. Отмечалось, что большинство похищенных моряков были филиппинцами.