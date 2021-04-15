Патологоанатом назвал причиной смерти Джорджа Флойда проблемы с сердцем

Причиной смерти афроамериканца Джорджа Флойда стала остановка сердца, а не нехватка кислорода. Такое заявление на судебном заседании, прошедшем в среду, 14 апреля, сделал патологоанатом Дэвид Фаулер, пишет The Guardian.

По его словам, смерть этого американца была вызвана комплексом факторов, в числе которых были заболевания и употребление наркотиков.

Фаулер рассказал, что у Флойда внезапно возникла аритмия». Указывая факторы, вызвавшие ее, эксперт назвал сердечные заболевания, от которых страдал мужчина, а также обстоятельства его задержания. По словам специалиста, определенную роль в смерти Флойда сыграло и употребление препаратов, содержащих фентанил и метамфетамин.

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