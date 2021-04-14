В Латвии допрашивают четырех журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии вызвала на допрос четырех журналистов, которые сотрудничают с российскими СМИ, сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитника Александра Гапоненко.

«В Латвии продолжаются репрессии против русских журналистов. Еще два известных автора, публикующихся в российской прессе, были вызваны на допрос в спецслужбы страны», — рассказал Гапоненко.

Он подчеркнул, что общее число репрессированных российских журналистов в стране достигло девяти человек.

Общественный деятель дополнил, что СГБ пока не опубликовала официальное заявление. По его словам, против журналистов возбуждено уголовное дело по ст. 84 «Нарушение режима санкций Евросоюза», которая предусматривает наказание в виде штрафа и четырех лет тюрьмы. Однако Гапоненко подчеркнул, что журналистов не задержали, обыски в их домах не проводились.

Ранее в Латвии сотрудникам информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия были предъявлены обвинения по факту нарушения санкций Европейского союза.