В Турции впервые выявили больше 60 тысяч заражений коронавирусом за сутки

В Турции за сутки коронавирус подтвердился у 62 тыс. человек, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав.

«За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев [заражения коронавирусом]», — говорится в сообщении.

Также за сутки умерли 729 пациентов. Таким образом, в Турции коронавирусом заразились больше четырех миллионов человек, из которых 34,7 тыс. умерли.

Днем ранее в стране также был зафиксирован антирекорд: 59 тыс. случаев. 12 апреля заразились 54 тыс. человек, 11 апреля — 50 тыс., 10 апреля — 52 тыс.

Ранее страна продлила требование об анализе на COVID для туристов до конца мая. Данное правило было введено в Турции 30 декабря 2020 года и действовало до 15 апреля. Требование относится ко всем посещающим страну лицам старше шести лет.

Кроме того в Турции были введены карантинные ограничения. Людям старше 65 лет и моложе 18 нельзя пользоваться общественным транспортом. Закрываются все спортивные и развлекательные центры. Школы снова переходят на удаленный режим обучения. Очно будут проводится только подготовительные занятия к экзаменам.