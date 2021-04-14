Конструкторов авиапредприятия в Москве попытались отравить ртутью

Сотрудники конструкторского отдела авиапредприятия в Москве заявили, что их пытались отравить ртутью, сообщает сайт mk.ru.

Как пишет издание, первой шарики ядовитого вещества обнаружила 64-летняя инженер-конструктор в кабинете, где работает шесть специалистов. Позже выяснилось, что ртуть также была рассыпана в системном блоке компьютера и в кружке одного из сотрудников конструкторского отдела.

По мнению работников предприятия, кто-то принес ртуть специально, поскольку с веществом первого класса опасности в их отделе не работают. В попытке отравления они подозревают одного из коллег, с которым у многих членов коллектива плохие отношения. Издание подчеркивает, что конфликт зародился на бытовой почве.

Из-за отсутствия камер видеонаблюдения в кабинете и коридорах установить личность злоумышленника будет нелегко, пишет издание. Уточняется, что в кабинете провели уборку и дезинфекцию, инженерам дали по два отгула для проверки здоровья.