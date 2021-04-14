Более 90 автомобилей Арашуковых арестованы в рамках следствия

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Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и... Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и...
Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и...
Антон Денисов/РИА «Новости»

Более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего экс-сенатора Рауфа Арашукова, арестованы в рамках следствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В рамках следствия установлено, что Арашукову Рауфу и Арашукову Раулю фактически принадлежит более 90 автомобилей, которые оформлены на третьих лиц или организации», — говорится в сообщении.

Среди этих автомобилей есть Porsche, Mercedes, Lexus, Toyota.

Ранее СК РФ завершил расследование по делу Арашуковых.

Следствие считает, что Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.