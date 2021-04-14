В Кирове директора комбината наказали из-за инцидента с мытьем котлет в школе

В Кировской области прокуратура вынесла представление директору комбината питания после того, как специалисты проверили инцидент с «отмыванием» котлет в школьной столовой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что были обнаружены нарушения санитарных норм, установлены факты несоблюдения температурного режима и хранения продуктов, а также игнорирование требований по организации питания детей с ограниченными возможностями.

«Прокурор Ленинского района города Кирова внёс директору комбината продовольствия и социального питания города Кирова представление», — говорится в сообщении.

Ранее в группе «Киров без цензуры» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором работница школьной столовой моет котлеты, оставшиеся после обеда.

Позже в городской администрации Кирова ответили, что работница столовой в школе №59 смывала гарнир с котлет, не съеденных детьми, чтобы забрать их домой.