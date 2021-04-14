Владимир Путин рассказал о своей вакцинации

Президент России Владимир Путин подробно рассказал об ощущениях после второго укола в рамках вакцинации от коронавируса, передает РИА «Новости».

По словам российского президента, у него появился хороший иммунный ответ уже после первого укола прививки от коронавируса.

Также Путин сообщил, что чувствует себя нормально, он не отмечает никаких побочных эффектов.

Ранее Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса, об этом он рассказал на президиуме российского географического общества.

23 марта российский президент Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили.

Впоследствии Путин заявил, что в зависимости от результатов вакцинации планирует расширить географию рабочих поездок. Также он сообщил, что все три вакцины от COVID-19, зарегистрированные в России, «эффективные, надежные и безопасные».