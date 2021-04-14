Дания прекращает использование вакцины AstraZeneca

В Дании приняли решение отказаться от использования вакцины шведско-британской компании AstraZeneca от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Politiken.

Отмечается, что она будет исключена из программы вакцинации.

Предварительно государством было приобретено 2,4 млн доз вакцины AstraZeneca.

Кроме того, в стране было принято решение воздержаться от использования американской вакцины Johnson & Johnson на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что власти Гонконга могут отказаться от закупки препарата шведско-британской компании. Все больше медицинских экспертов, консультирующих правительство, высказываются против.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцины от коронавируса из ЕС из-за сокращения согласованных поставок препарата в страны сообщества.