Кремль определил формат работы журналистов на послании Федеральному собранию

Главным условием работы журналистов на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию станут три предоставленных отрицательных ПЦР-теста, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В связи с уточненными требованиями Роспотребнадзора обязательным условием допуска аккредитованных журналистов на ежегодное послание президента Российской Федерации Федеральному собранию является наличие трех отрицательных результатов лабораторного исследования методом ПЦР, с забором материала за четыре - пять суток до мероприятия (16–17 апреля), за двое суток (19 апреля) и за сутки (20 апреля)», — указано в сообщении пресс-службы.

Справки будут приниматься исключительно в печатном виде.

Аккредитация будет поделена на квоты: для газет — два человека, в том числе по одному корреспонденту и фотографу, для информагентств — три человека (два корреспондента и фотограф), для электронных изданий и радио — один корреспондент, а для телевидения — шесть человек (два корреспондента, два видеооператора, два звукооператора).

Крупнейшие российские телеканалы уже заложили для эфира на 21 апреля час времени на послание Владимира Путина Федеральному Собранию, с 12.00 до 13.00 мск.

Ранее Песков назвал послание Путина Федеральному собранию «постковидным».