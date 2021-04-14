Кремль определил формат работы журналистов на послании Федеральному собранию

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Reuters

Главным условием работы журналистов на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию станут три предоставленных отрицательных ПЦР-теста, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В связи с уточненными требованиями Роспотребнадзора обязательным условием допуска аккредитованных журналистов на ежегодное послание президента Российской Федерации Федеральному собранию является наличие трех отрицательных результатов лабораторного исследования методом ПЦР, с забором материала за четыре - пять суток до мероприятия (16–17 апреля), за двое суток (19 апреля) и за сутки (20 апреля)», — указано в сообщении пресс-службы.

Справки будут приниматься исключительно в печатном виде.

Аккредитация будет поделена на квоты: для газет — два человека, в том числе по одному корреспонденту и фотографу, для информагентств — три человека (два корреспондента и фотограф), для электронных изданий и радио — один корреспондент, а для телевидения — шесть человек (два корреспондента, два видеооператора, два звукооператора).

Крупнейшие российские телеканалы уже заложили для эфира на 21 апреля час времени на послание Владимира Путина Федеральному Собранию, с 12.00 до 13.00 мск.

Ранее Песков назвал послание Путина Федеральному собранию «постковидным».