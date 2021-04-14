Французский Прованс сделал предзаказ на «Спутник V»

Глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявил о предзаказе на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает германское радио RTL.

«Я встречался с послом России, я встречался с главой федеральной земли Бавария, которая является самой влиятельной в Германии. И я сделал предварительный заказ на <...> «Спутник V» в ожидании одобрения европейскими санитарными властями. Как это сделали немцы, как сказала госпожа Меркель, как сделал глава федеральной земли Бавария, я также сделал это на своем уровне», — заявил Мюзелье.

Глава Прованса имеет ввиду ожидаемую регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), а также решение премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зёдера подписать меморандум о намерении закупить «Спутник V».

Ранее регулятор Бразилии обязали принять решение по «Спутнику V» за месяц.