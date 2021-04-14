Задержанный за убийство криминального авторитета Гейдарова признал вину

Мужчина, застреливший криминального авторитета Али Гейдарова, известного как Альберт Рыжий, в фитнес-клубе на северо-западе Москвы, признал вину в содеянном преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержанный Матлаб Султанов в ходе допроса в СК признался в убийстве Гейдарова, но заявил, что не получал ни от кого за это денег. По его словам, причиной убийства послужил личный конфликт между ним и Гейдаровым», — сообщил он.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова рассказала о задержании в Москве предполагаемого подозреваемого в убийстве криминального авторитета в столичном фитнес-клубе.

До этого городское управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации сообщило о том, что неизвестный мужчина застрелил посетителя фитнес-клуба в Москве.

12 апреля мужчина несколько раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия. Посетитель клуба скончался.