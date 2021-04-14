Минпромторг прокомментировал сообщения о дефиците лекарств в России

В Министерстве промышленности и торговли России ответили на появившиеся ранее сообщения фармацевтов о возможной нехватке лекарств в России из-за введения ведомством правила «второй лишний» для госзакупок лекарств.

«Введение механизма «второй лишний» поможет нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекформ от нестабильного объема производства субстанций», — сообщили «Газете.Ru» в Минпромторге.

В первую очередь действие этого механизма коснется перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), среди которых указаны препараты, предназначенные для профилактики и лечения сердечно-сосудистых, онкологических, орфанных заболеваний, а также заболеваний органов дыхания, инсулинозависимого сахарного диабета, ВИЧ-инфекции и гепатитов.

Также в СЗЛС входят препараты, предназначенные для оказания скорой и паллиативной медицинской помощи, и вакцины.

По утверждению Минпромторга, эти меры позволят реализовать или ускорить локализацию производства полного цикла лекарственных препаратов, одновременно не вводя никаких запретов для осуществления деятельности на территории РФ иностранным производителям.

Ранее фармацевты предупредили россиян о риске дефицита льготных лекарств на фоне установления преференций для части фармпроизводителей.