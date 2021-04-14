В студенческом издании DOXA прошел обыск
Александр Сергеев
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сотрудники Следственного комитета РФ в среду, 14 апреля, организовали обыск в редакции студенческого журнала DOXA. Об этом ТАСС заявил адвокат одного из задержанных Сергей Тельнов.
По предварительным данным, в ходе следственных действий нескольких человек задержали.
«Обыск был проведен утром. После этого были задержаны несколько человек», — уточнил защитник.
Как добавил адвокат, подробностей обыска пока нет. Данные об уголовном деле сейчас отсутствуют.
Обыски также прошли по месту жительства редакторов Натальи Тышкевич, Владимира Метелкина, Армена Арамяна и Аллы Гутниковой, сообщает журнал в Telegram.
Ранее ФСБ проводила обыск у главреда «Важных историй». Обыск у Романа Анина санкционирован судьей Басманного суда Ириной Вырышевой 7 апреля.
close