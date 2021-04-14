В Москве в среду ожидается до +23°С
Ника Пикекатлет
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В Москве в среду, 14 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Так, днем воздух в столице прогреется до отметки в +21°С — +23°С. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.
При этом ночью столбики термометров опустятся до +6°С — +8°С, показатели скорости и направления ветра сохранятся.
Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба днем и 750 мм ртутного столба ночью.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.
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