В Москве в среду ожидается до +23°С

В Москве в среду, 14 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до отметки в +21°С — +23°С. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

При этом ночью столбики термометров опустятся до +6°С — +8°С, показатели скорости и направления ветра сохранятся.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба днем и 750 мм ртутного столба ночью.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.