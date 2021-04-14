В Гидрометцентре рассказали о предстоящем лете
Ника Пикекатлет
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал погоду на лето в России. Об этом сообщает «Парламентская газета».
По его словам, практически на всей территории страны температура воздуха будет находиться в пределах нормы или превышать ее.
Синоптик уточнил, что жители европейской части России смогут ощутить теплое лето, как и на юге европейской территории, а также в Черноземье.
При этом Вильфанд заявил, что говорить о точном долгосрочном прогнозе пока сложно.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.
Ранее в Росгидромете рассказали об ускорении климатических изменений в России.
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