Более 10 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Ника Пикекатлет
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В аэропортах Москвы отменили и задержали 11 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 0.15 мск, в Домодедово отменен один вылет.
Кроме того, во Внуково отменили два рейса и еще два — задержали.
Также в Шереметьево было отменено два вылета и четыре рейса задержано.
Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском отсутствует.
Причины задержек и отмены вылетов в данный момент неизвестны.
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