Более 10 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 11 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.15 мск, в Домодедово отменен один вылет.

Кроме того, во Внуково отменили два рейса и еще два — задержали.

Также в Шереметьево было отменено два вылета и четыре рейса задержано.

Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском отсутствует.

Причины задержек и отмены вылетов в данный момент неизвестны.