J&J отложила использование своей вакцины от COVID-19 в Европе

Американская компания Johnson & Johnson отложила использование своей вакцины в Европе на фоне расследования случаев образования тромбов у привившихся пациентов, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление компании.

«Мы приняли решение заранее отложить распространение нашей вакцины в Европе», — указано в заявлении J&J.

Компания также подчеркивает, что изучает случаи образования тромбов совместно с европейскими органами здравоохранения.

Ранее американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson в США.

До этого Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало расследование случаев образования тромбов после применения этой вакцины.