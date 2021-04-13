Китай выразил протест Японии из-за решения сбросить воду с «Фукусимы» в океан

Власти Китая выразили протест Японии в связи с решением сбросить в океан с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» воду, очищенную от большинства опасных радиоактивных веществ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление МИД КНР.

В заявлении отмечается, что подобные действия говорят «о крайней безответственности, они наносят серьезный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств». Кроме того, в тексте говорится, что односторонние действия японской стороны могут привести «к заражению радиацией вод Тихого океана и привести к генетическим нарушениям».

Ранее стало известно, что японское правительство решило слить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после проведения тщательной очистки.

11 марта 2011 года в водах Тихого океана недалеко от Токио началось землетрясение магнитудой 9,0, подземные толчки спровоцировали цунами, в результате произошла авария на АЭС «Фукусима-1» в одноименной префектуре. Системы атомной электростанции приняли сигнал о землетрясении, отключили ядерные реакторы и запустили экстренные системы охлаждения, однако 15-метровая волна пробила ограждения станции и разрушила эти системы, что привело к серии взрывов и выбросу радиоактивных материалов. Аварии был присвоен максимальный седьмой уровень.