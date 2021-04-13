США указали на взвешенность решения Японии сбросить в океан воду с «Фукусимы»

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что правительство Японии приняло взвешенное решение о сбросе в океан воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Его слова приводит ТАСС.

По его словам американская сторона знает о том, что японские власти изучили несколько вариантов, связанных с обращением с очищенной водой.

«В этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила варианты [действий] и их последствия, проявила прозрачность в своем решении и, судя по всему, выбрала подход в соответствии с общепринятыми стандартами ядерной безопасности», — сказал Прайс.

Он отметил, что американская сторона надеется на дальнейшую коммуникацию и координацию с японским правительством по мере отслеживания эффективности такого подхода.

Ранее стало известно, что власти Японии решили слить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после проведения тщательной очистки.

11 марта 2011 года в водах Тихого океана недалеко от Токио началось землетрясение магнитудой 9,0, подземные толчки спровоцировали цунами, в результате произошла авария на АЭС «Фукусима-1» в одноименной префектуре. Системы атомной электростанции приняли сигнал о землетрясении, отключили ядерные реакторы и запустили экстренные системы охлаждения, однако 15-метровая волна пробила ограждения станции и разрушила эти системы, что привело к серии взрывов и выбросу радиоактивных материалов. Аварии был присвоен максимальный седьмой уровень.