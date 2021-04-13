В Иране рассказали о замене центрифуг после диверсии на ядерном объекте

Замена центрифуг, которые были повреждены в результате аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанзе, началась сразу после инцидента. Такое заявление сделал постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.

Он написал у себя в Twitter, что процесс замены поврежденных центрифуг, «в том числе таким же оборудованием с большей мощностью», начался «немедленно».

Гариб-Абади также указал, что Тегеран отреагирует на инцидент соответствующими мерами.

11 апреля стало известно, что на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла авария в распределительной электросети. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнение окружающей среды не зафиксировано.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи назвал произошедшее следствием террористического акта и подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.

В США позже заявили, что Израиль причастен к аварии в иранском Натанзе.

Ранее МИД Ирана официально обвинил Израиль в аварии на объекте в Натанзе.