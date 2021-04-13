Япония сбросит воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан

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Власти Японии приняли решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после тщательной очистки, передает агентство Киодо.

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