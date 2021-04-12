Миннеаполис вводит режим ЧС после убийства афроамериканца

Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрэй ввел в городе режим чрезвычайной ситуации и комендантский час после убийства афроамериканца сотрудницей полиции, сообщает Reuters.

Комендантский час вводится в городе с 19.00 до 6.00 по местному времени (с 3.00 до 14.00 мск).

Ранее комендантский час был введен в городе Бруклин-Сентер недалеко от Миннеаполиса в связи с протестами, которые начались после убийства темнокожего мужчины при попытке задержания.

Как сообщали СМИ, правоохранители остановили автомобиль 20-летнего Данте Райта из-за нарушения правил дорожного движения. Он отказался подчиняться требованиям полицейских, которые хотели его задержать, и сел обратно в свой автомобиль, после чего один из сотрудников полиции выстрелил в Райта. Его машина проехала несколько улиц и столкнулась с другим автомобилем, за рулем которого была женщина, ее госпитализировали.

После инцидента около 500 человек собрались у здания полицейского управления Бруклин-Сентра. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, когда они не захотели уйти по требованию правоохранителей.