Пожар в «Невской мануфактуре» локализован

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Пожар в «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге локализован на площади 10 тыс. кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 22.22 объявлена локализация пожара на площади 10 000 кв. метров», — рассказали в ведомстве.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

В результате пожара на «Невской мануфактуре» погиб сотрудник МЧС, еще двое были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что огонь перекинулся на соседнее здание, в котором располагается хостел. Были эвакуированы 50 человек. К тушению пожара привлечены два вертолета Ми-8 Министерства обороны России.

На месте происшествия было обнаружено тело погибшего, его личность устанавливается. Как уточнили в Минздраве, всего при пожаре пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы.