Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19 в России и мире

Ситуация с коронавирусом нового типа в России стабилизируется, однако темпы снижения заболеваемости замедлились, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совместного брифинга с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Хочу отметить, что темпы снижения заболеваемости [COVID-19] замедлились и последние три недели мы наблюдаем снижение не более чем на 1,5% от недели к неделе <...> Темпы, безусловно, замедлились, мы практически стоим на месте», – рассказала Попова.

По ее словам, ранее снижение составляло 12% от недели к неделе. Глава Роспотребнадзора также добавила, что в течение последних четырех дней заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю составляет 45 случаев на 100 тыс. населения.

При этом Попова добавила, что в мире стабилизация ситуации с COVID-19 не наблюдается.

«По состоянию на первую декаду апреля текущего года, если говорить о ситуации в мире, рост [заболеваемости] наблюдается во многих странах Европейского союза, также на африканском континенте, на американских континентах и в Азии. То есть стабилизации в мире пока не наблюдаем», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что российский оперативный штаб по коронавирусу решил приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня текущего года.