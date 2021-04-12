Следователи назвали две версии убийства «вора в законе» Альберта Рыжего

По данным следствия, на данный момент существует две версии убийства «вора в законе» Альберта Рыжего в фитнес-клубе в Москве. Об этом сообщает сайт mk.ru.

Согласно информации издания, первой версией является возможная месть от представителей воровского мира, так как когда-то криминальный авторитет Рыжий сотрудничал с работниками правоохранительных органов.

«Впрочем, возможно, что Алика Рыжего считали негласным заказчиком убийства другого авторитета Надира Салифова или Лоты Гули. Его застрелили в августе прошлого года в Стамбуле», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, они враждовали из-за права быть ближайшими соратниками криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана).

Ранее стало известно, что мужчиной, которого застрелили в московском фитнес-клубе, оказался известный криминальный авторитет — Али Гейдаров (Альберт Рыжий).

До этого городское управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации сообщило о том, что неизвестный мужчина застрелил посетителя фитнес-клуба в Москве.

Мужчина несколько раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия. Посетитель клуба скончался. На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия, а также ведется работа по задержанию преступника.