Курганскую школу проверят после прочтения матерного стихотворения Есенина на уроке
Управление образования администрации Кургана проведет проверку информации, согласно которой ученик одной из школ города на уроке литературы прочитал стихотворение Сергея Есенина, содержащее в тексте мат, сообщает РИА «Новости».
По данным одного из telegam-каналов, который опубликовал видео с учеником, он декламировал стихотворение «Ветер веет с юга и луна взошла», которое состоит всего из двух четверостиший.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка учредителем, управлением образования администрации Кургана», — заявили в управлении.
За продекламированное стихотворение учитель поставила ученику оценку «четыре».
Ранее в Башкирии педагог уволилась из школы после инцидента с двойкой на лбу ученицы.
Учительница младших классов поставила ручкой на лбу первоклассницы двойку из-за того, что девочка забыла принести на урок альбом для рисования.