Иран назвал цель диверсии на ядерном объекте в Натанзе

Официальный представитель МИД Ирана Хатиб Зада заявил, что целью диверсии на ядерном объекте в Натанзе была попытка помешать переговорам по ядерной программе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зада уточнил, что в результате происшествия были повреждены центрифуги класса iR1.

«Ответ Израилю поступит в нужное время, в нужном месте», — сказал представитель МИД Ирана.

Он также добавил, что если цель атаки в Натанзе — затормозить ядерное производство страны, значит, она не достигнута.

11 апреля стало известно, что на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла авария в распределительной электросети. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнение окружающей среды зафиксировано не было.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи назвал произошедшее следствием террористического акта.

Позже СМИ заявили, что взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе организовал Израиль.