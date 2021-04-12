Путин поручил кабмину подготовить проекты для инвестирования средств ФНБ

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет вестись с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля в понедельник, 12 апреля.

Отмечается, что соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности.

Проекты будут разработаны при участии акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций».

Предложения должны быть представлены до 1 мая 2021 года.

В марте текущего года Путин поручил правительству проработать предложения бизнес-сообщества об изменениях в налоговое законодательство для стимулирования привлечения капиталовложений.

Кроме того, глава государства потребовал от Федеральной налоговой службы (ФНС) организовать мониторинг прибыли и инвестиций российских компаний и докладывать ему о результатах.