Свыше 400 тысяч человек в ВС РФ прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Более 400 тысяч человек в Вооруженных силах России полностью прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа с применением двух компонентов вакцины, при этом первый компонент получили свыше 530 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

Как сообщили в военном ведомстве, на данный момент первым компонентом были вакцинированы 531 758 человек. Среди них 41% являются военнослужащими, а 59% — курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, преподаватели довузовских образовательных организаций.

«Полный курс вакцинации (двумя компонентами) в вооруженных силах получили уже 400 384 человека», — отметили в ведомстве.

По информации ведомства, ежесуточно вакцинацию проходят более 12 тысяч военнослужащих и членов их семей.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в армии страны был зафиксирован самый низкий в стране показатель заболеваемости COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». В настоящее время в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Согласно последним данным, в России выявили 4 641 390 случаев COVID-19, выздоровели 4 265 509 человек, скончались 102 986 пациентов.