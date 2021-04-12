В США заявили, что Израиль причастен к аварии в Натанзе

Израиль организовал взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что данные об этом инциденте все еще «обрывочны».

В материале сказано, что отключение электроэнергии на объекте в Натанзе случилось из-за «тщательно спланированного взрыва». По информации газеты, американские и израильские сотрудники разведки заявили, что «роль в этом сыграл Израиль».

Источники газеты из числа сотрудников разведки полагают, что ущерб мог быть «нанесен мощным взрывом», который «полностью разрушил независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему, обеспечивающую работу подземных центрифуг, обогащающих уран». По их словам, была проведена «секретная израильская операция». Собеседники издания также заявили, что из-за взрыва «был нанесен сильный удар по возможностям Ирана обогащать уран». На возобновление работы в Натанзе может понадобиться не менее 10 месяцев, говорится в публикации.

«Официальное лицо в США подтвердило причастность Израиля к отключению электричества в Натанзе», — указано в статье.

11 апреля стало известно, что на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла авария в распределительной электросети. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнение окружающей среды не зафиксировано.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи назвал произошедшее следствием террористического акта и подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.

Впоследствии СМИ сообщали, что эта авария произошла в результате действий Израиля.