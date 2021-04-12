Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Антон Демидов
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В аэропортах Москвы отменили и задержали 21 рейс. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 0.15 мск, в Домодедово отменено восемь рейсов и четыре вылета задержали.
Кроме того, во Внуково отменили четыре рейса, а три — задержали.
Также в Шереметьево было отменено два вылета и два рейса задержано.
Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском отсутствует.
Причины задержек и отмены вылетов в данный момент неизвестны.
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